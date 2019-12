„Ich bin Pinguin“ von Wera Mahne : Theater ohne Worte

Düsseldorf Das FFT zeigte das Stück „Ich bin Pinguin“ für Kinder ab vier Jahren.

Das ist in Kürze, worum es in „Ich bin Pinguin“ geht. Es ist die jüngste Produktion der Theatermacherin Wera Mahne, die nun im Forum Freies Theater (FFT) Premiere feierte. Mahne lotet seit einigen Jahren die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von hörenden und gehörlosen Darstellern aus. In ihrer neuen Arbeit treffen nun also Pinguin und Vogel aufeinander und kommen ohne Worte aus. Den Pinguin spielt Pia Katharina Jendreizik tapsend und situationskomisch, im schwarzem Frack und mit Schal in Schnabel-Orange. Der Vogel ist flauschig und so agil, dass man Puppenspieler Andreas Pfaffenberger, der die Figur bedient, zuweilen übersieht. Die Bühne ist wirkungsvoll: Eine Eisscholle aus weißer Folie ist Spiel- und Zuschauerraum zugleich. Ringsum und manchmal mittendrin sitzt das Publikum, teilweise in halbierten Iglus, an die mal Tag, mal Nacht und eine Unterwasserwelt projiziert werden.