Düsseldorf : Ich bau dir ein Schloss aus Sand

Nena in der Mitsubishi-Electric-Halle. Foto: Anke Hesse

Düsseldorf Sie will die Welt bunt anmalen: Die Biografiekünstlerin Nena feierte ihren Tourneeauftakt vor 5500 Fans in Düsseldorf.

Das dritte Lied ist "Nur geträumt", und da fällt einem wieder auf, wie schön diese Sprache ist, dieses arglose Nena-Deutsch. "Wir haben uns lang nicht mehr gesehen / Ich werd mal zu dir rübergehen", singt sie, und das ganze Lied ist ja ein Lob der romantischen Übersprungshandlung. Reiner Impuls, totale Spontaneität. Solche entwaffnenden Verse kann nur eine singen, die als Kind in einen Topf mit Lebensübermut gefallen ist und auf ihrer To-do-Liste an jedem Tag bloß einen und immer denselben Punkt abhakt: die Welt bunt anmalen. "Ich werd' verrückt, wenn's heut passiert." Junger Mann zum Mitreißen gesucht.

Nena feiert den Auftakt ihrer Tournee in der ausverkauften Mitsubishi Electric Halle, 5500 Fans wollen die 58-Jährige sehen, die für all die schönen Lieder mit ewiger Jugend belohnt wurde. Sie turnt herum, drückt die Fingerspitzen gegen ihre Zehen, einfach so, und ansonsten führt sie diese Nena-Tänze auf, die man seit 1982 kennt: Füße dicht beieinander, Oberkörper in Bewegung, Hände über den Kopf.

Info Bis September ist Nena auf Tournee Konzerte Nach Düsseldorf führt die "Nichts versäumt"-Tour Nena bis September in 42 weitere Städte. Am 29. Juni tritt sie etwa in der Westfalenhalle in Dortmund auf. Alben Zuletzt brachte die Sängerin das Best-Of-Album "Nena 40" heraus, zuvor ein Livealbum, das bei einem Konzert im Berliner Club "SO 36" mitgeschnitten wurde.

Es läuft allerdings nicht alles rund an diesem Abend. Die sechsköpfige Band tut manchmal so, als wäre sie AC/DC, das Keyboard geht eigene Wege, die übermotivierten Gitarren zersägen das eine oder andere Lied, und besonders unpassend ist das bei "Leuchtturm", das ja eine der wunderbarsten Songschöpfungen der vergangenen 40 Jahre ist: "Ich geh mit dir, wohin du willst / Auch bis ans Ende dieser Welt." Das Lied ist eigentlich schon zu Ende, da nimmt es noch einmal Fahrt auf und mündet in Gitarrenriffs, die "Smoke On The Water" zitieren.

Nenas Stimme wird von Gitarre und Schlagzeug viel zu oft verdeckt, das ist schade, und bei "? (Fragezeichen)" verpasst Nena ihren Einsatz, was einerseits doof ist, weil das Lied ja sehr präzise gebaut ist, so unmittelbar beginnt und direkt diese Sogwirkung entwickeln soll. Andererseits ist es auch schon wieder charmant, weil Nena ausgerechnet diese Zeilen nicht mehr einfallen wollen: "Den Kopf voller Dinge / Die man zu schnell vergisst." Mensch, Nena! Mensch Nena.



Überhaupt besteht die Freude in einem Konzert von Nena ja im Unverfälschten, in dieser herrlichen Naivität. Eigentlich muss jeder viel mehr Nena sein. Sie weiß, wo der Schalter ist, mit dem man die Sonne anknipst. Sie singt "Kleine Taschenlampe, brenn", "Lass mich dein Pirat sein" und natürlich "99 Luftballons", den Welthit aus dem Jahr 1983. Sie spielt ein paar Lieder auf einer kleinen Bühne mitten im Publikum, und für die ruhigen Stücke setzt sie sich an die Bühnenkante. Sie ruft "Ich bin Nena!" und "Ich liebe euch!", und man kann davon ausgehen, dass sie auch den zweiten Satz echt ernst meint.

Sie zeigt in ihren besten Songs, wie man einander eben auch ansprechen kann, unverblümt nämlich, unmaskiert, ganz frei von Uneigentlichkeit. Und ist das nicht einer der herrlichsten Reime der deutschen Popgeschichte: "Gib mir die Hand / Ich bau dir ein Schloss aus Sand"? In dieses Wolkenkuckucksheim würde doch jeder gerne einziehen.

Das Besondere an der Karriere von Nena ist, dass aus dem Popstar bald eine Biografiekünstlerin geworden ist. Man hat Anteil an ihrem Leben genommen: der Verlust eines Kindes, die enttäuschten Lieben, die Rückkehr als Familienmensch. Und so sind das große und intensive Momente, wenn sie die sehr persönlichen Stücke "In meinem Leben", "Liebe ist" und "Wunder gescheh'n" singt. Es gibt unglaubliche Szenen: Paare, die sich schmallippig umarmen, schluchzende Menschen. Das Publikum ist zum großen Teil weiblich, viele scheinen genau zu wissen, wovon Nena da singt: "Ich hab gewonnen / Und ich hab verloren / Und ich bin gestorben / Und wieder neu geboren." Die Zeilen mögen aus dem Kontext gerissen kitschig anmuten, aber weil Nena sie singt, also alles notariell beglaubigt ist, wird aus Kitsch Weisheit.

Mehr als zwei Stunden spielt Nena. Und als man hinaustritt in die Nacht, steht man da und seufzt und denkt: "Die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit."

Irgendwie, irgendwo, irgendwann.

