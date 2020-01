„I build my time“ im Schauspielhaus Düsseldorf : Zeitreise mit Doris Day und Punk

André Kaczmarczyk in „I build my time“. Foto: Thomas Rabsch

Das Schauspielhaus zeigt einen neuen Liederabend von André Kaczmarczyk.

Von Marion Meyer

Flower Power und Mauerfall, Disko und Punk, DJ Bobo und Rio Reiser, Helene Fischer und Helmut Kohl. Viel ist passiert in 50 Jahren. 1970 wurde das Schauspielhaus eröffnet. In „I build my time“ erinnern sich die Schauspieler auf musikalische Weise an die vergangenen Jahre.

Die Liederabende von André Kaczmarczyk sind die Renner am Schauspielhaus, und auch dieser neue Wurf des multitalentierten Schauspielers hat das Zeug dazu. Der Abend, an dem sich die Schauspieler wieder mit sichtlich viel Spaß einem Thema widmen, dreht sich um die Erinnerung. Zeitgeschichte mischt sich mit Theaterhistorie, wobei die eher etwas kurz kommt. Die Reise geht zur Eröffnung des Schauspielhauses und darüber hinaus bis zur Stunde Null. Im Zentrum steht neben dem Bau am Gründgens-Platz auch eine andere „alte Dame“: Marianne Hoika, die als Schauspielerin 47 Jahre zum Ensemble gehörte.

Die rothaarige Schauspielerin mit der markanten Stimme und der glitzernden Baskenmütze steht oder sitzt am Bühnenrand und betrachtet das Geschehen und die vielen Bilder, die auf der Rückwand die Zeit spiegeln. Die einfache, aber effektvolle Bühne (Ansgar Prüwer) besteht aus einer Art Hängebrücke. Die hervorragende Band sitzt um Matts Johan Leenders in der linken Ecke. Leenders begleitet die Schauspieler auch gesanglich oder steht bei Chicagos „Street Player“ selbst im Mittelpunkt. Jeder der acht Schauspieler hat seinen großen Auftritt, sogar der zehnjährige Nachwuchs-Mime Feras Al-Husseini, der herrlich „ABC“ von den Jackson Five singt und als kleiner Conferencier durch den Abend führt. Schon mit „Child in Time“ von Deep Purple geben Lou Strenger und Hanna Werth eine rockige Einstimmung, bei der kaum jemand still sitzen kann. Rainer Philippi hält in Degenhardts „Befragung eines Kriegsdienstverweigerers“ einen gekonnten Dialog mit seinem (langhaarigen) jugendlichen Ich, das auf einem eingeblendeten Foto erscheint. Die Beteiligten haben ihre privaten Fotoalben geöffnet, um die musikalische Zeitreise zu bebildern.

Hanna Werth stimmt ein wunderbar zart-fragendes „Que Sera, Sera“ von Doris Day an. Sebastian Tessenow überzeugt nicht nur mit Karussells „Als ich fortging“, das er an der Gitarre begleitet. Kaczmarczyk selbst merkt man den Spaß an, sich mit „London Calling“ in einen Punk zu verwandeln. In der zweiten Hälfte des zweistündigen Abends zieht das Tempo an: Die Songs gehen zunehmend ineinander über; genial, wie sich teilweise nur die Refrains zu einer überbordenden Technoparty reihen.