Neue Songs von Blumio Comeback des Rap-Chamäleons

Auf dem Portal Yahoo.de präsentiert Blumio über Jahre das Format „Rap da News!“, in denen er sich kritisch und faktensicher mit aktuellen politischen Themen auseinandersetzt. Der kunstfertige Kommentar zum Weltgeschehen in Reimform bleibt nicht unerhört: 2013 zeichnet die Stadt Düsseldorf Blumio mit dem Förderpreis Musik aus. Danach wird es in der Landeshauptstadt stiller um den Rapper, laut bleibt er in den sozialen Medien: Fotos zeigen ihn und seine Freundin in traditioneller japanischer Hochzeitskleidung und schließlich mit einem Kind im Arm.