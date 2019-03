Ein Roboter als Dirigent vor einem menschlichen Orchester – Im Schumann-Saal gab es eine Kostprobe.: Blechkasten mit Wespentaille

Düsseldorf Die „Android Opera“ des Japaners Keiichiro Shibuya wurde beim „Hi Robot!“-Festival aufgeführt.

Die ins Kraut schießenden Spekulationen um den Auftritt eines dirigierenden Roboters vor einem menschlichen Orchester bringt ein riesiges Publikum aus Nerds, Philosophen, Zukunftsforschern, Technik-Freaks, Musikern und Leuten, die so eine Sensation auf keinen Fall verpassen wollen, im Schumann-Saal zusammen. „Alter 3“, eine in spacigem Licht funkelnde Maschine aus Blech, Kabeln, Schaltkreisen, Hydraulik und einem Gesicht und Händen aus beweglicher Gummihaut, macht schon auf leerer Bühne bei wabernden Sphärenklängen beachtlich was her. Fast jeder zückt sein Smartphone, später hängen alle Augen gebannt an seinen eher ungelenken Armbewegungen, diesem rhythmischen Auf- und Abwippen des anthropomorphen Blechkastens mit Wespentaille, seinem Rotieren, diesem Schwung, mit dem er sich dem Publikum zuwendet und die Lippen bewegt, während aus Lautsprechern so etwas wie Gesang erklingt. „Hi Robot!“ hat das Tanzhaus NRW sein Mensch Maschine Festival (bis 31. März) getauft, das mit riesigem technischen und finanziellen Aufwand im Schumann-Saal eröffnet wird.