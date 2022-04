Ausstellung bei Boerner : Herkules und seine Nachfolger

Düsseldorf Eine Ausstellung bei Boerner zeigt die Auseinandersetzung mit der Antike: den berühmten Herkules Farnese in zwei Düsseldorfer Bearbeitungen.

C. G. Boerner, einst das traditionsreichste Kunstantiquariat Deutschlands, 1826 in Leipzig gegründet, mit Goethe als Kunde, ist seit Kriegsende in der Carlstadt beheimatet, aber nur noch als Dependance. Firmensitz ist New York, das ursprünglich als Zweitsitz von Düsseldorf betrieben wurde. Weil sich deutsche Kunden immer seltener für die alten Meister interessierten, ging das Unternehmen 1995 an die Artemis Gruppe mit Hauptsitz in London und Firmensitz in Luxemburg, wurde jedoch 2005 liquidiert.