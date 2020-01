Heribert Prantl im Düsseldorfer Schauspielhaus : Aufruf zum Mutigsein

Düsseldorf Zum Abschluss der Festtage am Düsseldorfer Schauspiel sprach Heribert Prantl.

Mit einer solchen Rede müsste jeder Tag beginnen. Mit einem Aufruf zum Mutigsein, zum unerschrockenen Gestalten der Gegenwart und zum Widerstand gegen die Feinde der Demokratie. Die jungen Aktivisten der Fridays-For-Future-Bewegung könnten sich mit den Beschützern Geflüchteter abwechseln oder mit Menschen wie Sylvia Joos aus Hoerstgen, die nicht müde wird, ihrem Nazi-Nachbarn die Stirn zu bieten. Sie alle haben viel zu sagen. Ihrem Engagement für die Rettung des Planeten und der Freiheit sind Botschaften erwachsen, die einen daran erinnern, warum es wichtig ist, täglich für eine tolerante Gesellschaft einzutreten. Heribert Prantl, Jurist, Journalist und Autor, hat Sonntagvormittag die Besucher im ausverkauften Düsseldorfer Schauspielhaus mit einem Plädoyer für den Widerstand in die neue Woche geschickt: Geschichte ist machbar, sie kommt nicht über einen, Zukunft ist nichts Festgefügtes.

Prantls Vortrag „Widerstand und Ungehorsam als Tugend“ beendete die Festtage zum 50. Geburtstag des Schauspielhauses. Dessen Eröffnung hatte 1970 mit dem Protest derjenigen begonnen, die nicht akzeptieren wollten, dass nur geladene Gäste Zutritt zu einem Haus hatten, dessen Aufgabe es war und ist, Kultur und Bildung unter die Menschen zu bringen. „1970 begann die 1968er-Zeit in Düsseldorf“, amüsierte sich Prantl, um dann keinen Zweifel daran zu lassen, wie ernst es ihm ist mit seinen Ausführungen zu Revolte und Wertschätzung des Grundgesetzes, in Zeiten, in denen die europäische Verfassung „von Nationalisten und Populisten gewürgt“ werde.