„Düsseldorfer Reden“ starten mit Herfried Münkler „Zuversicht muss erarbeitet werden“

Die Veranstalter Die Vortragsreihe veranstaltet das Schauspielhaus in Kooperation mit der Rheinischen Post seit 2017.

Die weiteren Reden Sophie Passmann am 17. März; Elke Heidenreich am 26. Mai und Igor Levit am 23. Juni. Für die Veranstaltungen sind nur noch wenige Karten verfügbar. Karten unter 0211 369911 oder per E-Mail an die Adresse karten@dhaus.de.

Der Redner Münkler lehrte bis 2018 als Professor an der Berliner Humboldt-Universität; für seine Werke zur politischen Ideengeschichte und zur Theorie des Krieges wurde er vielfach ausgezeichnet – darunter „Die neuen Kriege“ (2002), „Die Deutschen und ihre Mythen“ (2010) sowie zuletzt „Welt in Aufruhr. Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert“. Darüber wird Münkler auch in Düsseldorf sprechen.