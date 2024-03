Neue Ausstellung in der Düsseldorfer Kunsthalle Einfach nur schauen, staunen, träumen

Das ist im Seitenlichtsaal des Museums nicht nötig. Die Mixed-Media-Installation „All Your Fears Trapped Inside“ macht einfach nur Spaß. In einem geräumigen dreieckigen Glaskasten hat Friedrich Kunath ein liebevolles Sammelsurium aus seiner Kinder- und Erwachsenenzeit arrangiert: Spielzeug, Bücher, Alltagskram, Tierfiguren, Schallplatten, ein Mini-Bett auf Menschenfüßen. Und über allem schwebt in Neonschrift der Wunsch „never let it end“. Dazu läuft Musik in Dauerschleife, Kunath fertigte extra dafür eine dreistündige Playlist an.