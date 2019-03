Heinrich-Heine-Journalismuspreis : Ehrung für Sebastian Dalkowski

Sebastian Dalkowski gestern Abend bei der Preisverleihung im Heine-Institut. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf RP-Reporter Sebastian Dalkowski wurde mit dem Heinrich-Heine-Journalismuspreis geehrt.

(los) Große Geschichte müssen nicht von großen Leuten handeln. Und manchmal nicht einmal von großen Orten. Da ist zum Beispiel Hassum. Ein 1000-Seelen-Dorf irgendwo am Niederrhein, fast ohne Zukunft, aber doch nicht gottverlassen: an Messdienern ist in Hassum kein Mangel.

Diese große, kleine Dorfgeschichte hat unser Kollege Sebastian Dalkowski vor knapp einem Jahr aufgeschrieben, wobei dieses Aufschreiben zu einfach klingt. Immer wieder ist er dorthin gefahren, hat mit vielen Leuten gesprochen, hat einmal sogar um Mitternacht auf dem Marktplatz gewartet – auf den Reisebus, der Hassumer Fußballfans vom Länderspiel in Düsseldorf wieder heimbrachte.

Für seine Hassum-Geschichte ist Sebastian Dalkowski (35) gestern geehrt worden. Zusammen mit Holger Fröhlich (BrandEins) teilte er sich den zweiten Platz des Heinrich-Heine-Journalistenpreises. Stephan Scheuer (Handelsblatt) wurde erster Preisträger. Insgesamt hatten sich 20 Journalistinnen und Journalisten mit 22 Arbeiten für diesen Preis beworben, der seit 2012 vom Verein Düsseldorfer Journalisten sowie dem Institut für Sozialwissenschaften der Heinrich-Heine-Universität vergeben wird. Kriterien sind die „Brillanz in Sprache, Stil und Form“.

Sebastian Dalkowski ist in unserer Redaktion der „Spezialist“ für ungewöhnliche Geschichten, besser vielleicht: für den besonderen Blick auf scheinbar Alltägliches. Dadurch sind schon oft kleine Geschichten sehr groß geworden. „Ich versuche, die Geschichten zu finden, die sonst leicht übersehen werden“, sagt Sebastian Dalkowski, der aus der Region kommt und in ihr verwurzelt ist. In Kevelaer geboren, studierte er in Köln Geschichte und Skandinavistik. Seit seinem Volontariat 2008 schreibt er für die Rheinische Post.