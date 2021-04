Schau im Heine-Institut : Die Hauptstadt der 100.000 Negative

André Kertész’ Blick auf den Louvre. Foto: Heinrich-Heine-Institut/André Kertész/Bertrand Prevost

Das Heine-Institut zeigt die Ausstellung „Paris, die schöne Zauberstadt“ mit Fotografien von André Kertész. Der Ungar hatte die französische Hauptstadt lebenslang in sein Herz geschlossen.

Wie viele andere Kultureinrichtungen hatte sich auch das Heinrich-Heine-Institut für die ersten Öffnungsschritte herausgeputzt. Jetzt wird von Tag zu Tag entschieden, welche Schritte in Wirklichkeit möglich sind. Mit der Fotoausstellung „Paris, die schöne Zauberstadt“ will man jedenfalls wieder Besucher in die Bilker Straße locken.

Hundert Jahre nach Heinrich Heine machte sich der ungarische Fotograf André Kertész (1894 bis 1985) auf den Weg in die französische Hauptstadt. Er blieb dort gute zehn Jahre, bevor er 1936 in die USA emigrierte. Wie sehr er aber Paris dauerhaft in sein Herz geschlossen hatte, wurde deutlich, als er ein Jahr vor seinem Tod in New York 100.000 Negative dem französischen Staat als Stiftung übergab.

Für das Heine-Institut hat die Kuratorin Gaby Köster 32 Fotos als Leihgabe ausgewählt und mit atmosphärisch passenden Texten des Dichters verbunden. In zwei Räumen kann sich der Besucher jetzt textlich in das neunzehnte und bildlich in das frühe zwanzigste Jahrhundert versetzen lassen. „Ich schreibe mit dem Licht, und das Licht von Paris ist mein guter Freund“, schwärmte der Fotograf in ähnlicher Weise wie Heine, dessen Ausspruch der Ausstellung den Titel gab. Und als Überschrift für vier besonders schöne Detailblicke steht.

Eins davon zeigt den Blick durch eine Uhr, über den Pont des Arts hin zum Louvre auf der anderen Seite der Seine. Es entstammt einer Bildreportage über die ehrwürdige Académie Française. Deren obere Etage, genutzt durch das Institut de France, wird durch eine große Uhr geschmückt. Mit seinem einzigartigen Ausblick auf das Zentrum von Paris bot diese Seine-Brücke André Kertész und seiner Kamera einen willkommenen Ort für stimmungsvolle Aufnahmen. Hierzu passt Heines Schwärmerei, dass Paris „dem Jüngling so holdselig lächelt, den Mann so gewaltig begeistert, und den Greis so sanft tröstet“.

Ein anderer Heine-Text passt nur scheinbar genau zu dem Foto. Der Dichter hielt fest, wie die Pariser am Tag nach einem Barrikadensturm beim Spaziergang besichtigten, was in den Tumulten wohl alles zu Bruch gegangen war: „Fast überall hat der Kanonendonner die Fensterscheiben zerbrochen und überall sieht man die Spuren von Kugeln.“ Das Bild „Plaque cassée“ aber ist von einem Glasplatten-Negativ gezogen, das mit seinem kugelförmigen Loch eigentlich als unbrauchbar galt. Ähnlich experimentell gelungen wirkt das 1931 entstandene Bild der Bibliothek Loewy, gesehen durch eine Kugel.

Zu den gemeinsamen Freuden des Dichters wie des Fotografen zählt der Blick auf die Frauen der französischen Metropole. „Sind die Pariserinnen schön? Wer kann das wissen?“, fragt sich Heine, „wer kann alle Intriguen der Toilette durchschauen?“ Sein ernüchtertes Fazit: „Durch unaufhörlichen Modewechsel spotten sie des männlichen Scharfblicks.“ Fotografisch glänzen hierzu die Tänzerinnen Magda Förster und Kiki, die am Montmartre in verschiedenen Nachtclubs auftrat und eine enge Freundin des Malers und Fotografen Man Ray war. Ein Ausstellungsfazit: Nicht nur im Original, auch auf der Bilker Straße ist Paris eine Zauberstadt.