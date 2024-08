Heike Billhardt-Precht verabschiedet sich nach 24 Jahren vom Zakk „Phanatstische Abende“ mit Harry Rowohlt

In der Rückschau auf ihre Zeit an der Fichtenstraße kommen ihr die Bilder eines Konzerts der mexikanischen Sängerin Lila Downs in den Sinn. „Eine so tolle Künstlerin. Ich wollte sie unbedingt sehen, um zu ihrer Musik zu tanzen. Auf dem Weg zum Konzert hatte ich einen Fahrradunfall“, erinnert sie sich. Humpelnd mit geschwollenem Knöchel kam sie in der Fichtenstraße an. „Mit tanzen war dann leider nichts, Stattdessen saß ich auf der Galerie mit hochgelegtem Bein. Aber der Schmerz war wie weggeblasen, als ich Lila Downs auf der Bühne sah. Ich war einfach verzaubert von dieser Frau“, schwärmt Heike Billhardt-Precht.