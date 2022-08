In der Arena : Harry Styles kommt 2023 für Konzert nach Düsseldorf

Harry Styles bei einem Auftritt in London (Archiv). Foto: PA Wire/dpa/Isabel Infantes

London Der britische Popstar Harry Styles plant für die Fortsetzung seiner Tournee im kommenden Jahr mehrere zusätzliche Konzerte in Deutschland und einen Auftritt in Österreich. Dabei kommt er auch nach Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie das Management von Harry Styles am Freitag bekannt gab, wird der 28-Jährige am 17. Mai 2023 in München, am 27. Juni in Düsseldorf und am 5. Juli in Frankfurt am Main auftreten. Am 8. Juli gibt er zudem ein Konzert in Wien.

Nach Angaben der Merkur Spiel-Arena soll das Düsseldorfer Konzert von Harry Styles in Stockum stattfinden. Der Konzertbeginn ist am Dienstag, 27. Juni 2023, für 20 Uhr geplant. Der Vorverkauf hat noch nicht begonnen. Laut „Live Nation“ beginnt er für „Prio Tickets“ via PayPal am 31. August 2022 um 10 Uhr, der normale Vorverkauf beginnt demnach am 2. September um 10 Uhr.

Lesen Sie auch Konzert in Köln : Harry Styles begeistert seine Fans mit einer fast perfekten Show

Der Start der Show mit dem Titel „Love On Tour“ hatte wegen der Corona-Pandemie mehrmals verschoben werden müssen. Inzwischen trat er Dutzende Male in den USA auf und tourte im Juli auch bereits durch Europa. Er war dabei in Hamburg, München, Berlin und Köln zu sehen.

Bei den Konzerten sind unter anderem die Songs „Sign of the Times“, „Lights Up“ und „Adore You“ zu hören. Styles, der seine Karriere als Mitglied der Boyband One Direction begann, hat inzwischen sein drittes Soloalbum veröffentlicht.

(hebu/dpa)