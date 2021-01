Hans-Peter Feldmann : Der große Schelm der Kunstgeschichte

Hans-Peter Feldmann. Foto: Barbara Steingießer

Düsseldorf Hans-Peter Feldmann ist die alternative Figur des Düsseldorfer Kunstlebens. Er hat den Ulk zur Kunstform erhoben und Triviales und Amateurhaftes zu etwas ungemein Erhellendem verbunden.

Hans-Peter Feldmann hat es faustdick hinter den Ohren. Ein Künstler, der sich nicht gern als Konzeptkünstler definieren lässt, weil allein das Wort schon langweilig sei. Für den Kunstmarkt 2015 in Köln zog er sich den grauen Anzug eines Biedermanns an und trug ein weißes Schild am Holzbalken durch die Gänge. In akkurater, schwarzer Schönschrift war da zu lesen: „Hell erstrahlen alle Mienen bei dem schönen Wort verdienen“. Im Haifischbecken lachte die Konkurrenz geflissentlich. Er spielt gern mit der Verkäuflichkeit der Kunst, aber er arbeitet auch damit. In der Düsseldorfer Altstadt besaß er von 1975 bis 2015 einen Laden mit schönstem Trödel, den er komplett und zum Spitzenpreis an das Münchner Lenbachhaus verkaufte. Jetzt wurde er 80 Jahre alt, und sobald es Corona zulässt, wird in der Düsseldorfer Konrad Fischer Galerie die Geburtstagsfeier nachgeholt.

Zur Vernissage schickte er vorab das Porträt eines schielendes Mädchen mit roten Bäckchen im Großformat, das immerhin 100.000 Euro kosten soll. An diesem Bild ist alles Lug und Trug. Es stammt nicht von Feldmann, sondern ist ein Zitat aus „Das gute Schicksal“ von Georges de la Tour, dem Barockmaler am Hof Ludwigs XIII. Nicht zu sehen ist die faltige Alte, die den skeptischen jungen Mann mit einem Geldstück ablenkt, während die junge Frau aus ihren Augenwinkeln am Betrachter vorbei ihn beobachtet, ob er nur ja nichts vom Diebstahl bemerken wird. Keiner auf dem Bild aus dem Metropolitan Museum soll von den Tücken des anderen wissen. Und Feldmann gibt nichts preis. Er signiert das Bild nicht, tituliert und datiert es auch nicht. Aber er ändert das Format, gibt dem Ausschnitt eine Höhe von zwei Metern und beschneidet es seitlich, so dass das Konterfei in seiner puren körperlichen Präsenz beinahe aus der Leinwand springt. Ein richtiger Feldmann ist das Porträt: Nur Kopf, und ein schielender Blick.

Info Vita Hans-Peter Feldmann wurde 1941 in Düsseldorf geboren. Er arbeitet seit 1968 konzeptuell. Bis 1975 entstanden seine „Bilderhefte“. Seit 1998 publizierte er im Eigenverlag und war von 1995 bis 1998 Mitbegründer der textlosen Zeitschrift „OHIO“ sowie der Zeitschrift „cahiers des images“. Seine Werke hat er in zahlreichen Künstlerbüchern, Anthologien und Sammelkatalogen veröffentlicht. Der passionierte Sammler lebt und arbeitet in Düsseldorf. Ausstellungen Documenta 5 und 6 in Kassel, Guggenheim Museum, New York City, Pinakothek der Moderne, München, Fotomuseum Winterthur, Deichtorhallen, Hamburg, Arnolfini, Bristol, Louisiana, Kopenhagen, Musée d´Art Moderne de la Ville, Paris, Museo Reina Sofía, Madrid, Venedig-Biennale, Serpentine Gallery, London. Konrad Fischer Galerie Sie zeigt Feldmann seit 1995, hat aber über Gian Enzo Sperone schon seit 1973 mit ihm gearbeitet.

Der Höhepunkt im Schelmenstreich besteht darin, dass Feldmann das Bild noch nicht einmal selbst gemalt hat, sondern von einem Meisterschüler des Gerhard Richter hat malen lassen. Es trägt keine Unterschrift, weder vom einen noch vom anderen. Signiert hat Feldmann ein Leben lang nach Auskunft der Galerie Konrad Fischer lediglich die Quittungen, wenn er samstags im Trödelladen seiner Frau das Geld für den Nippes entgegennahm. Aber er lässt nicht nur malen, sondern kauft auch Zweite-Wahl-Bilder auf Auktionen oder Trödelmärkten. Sobald die fremde Kunst sein Eigen ist, lässt er sie ein wenig verfremden. Wie gut das geht, präsentiert er im „Frauenporträt ohne Gesicht“. Das Antlitz, normalerweise das Aushängeschild eines Porträtisten, ist weiß übermalt. Aber wo die Perücke anfängt, liegt auf dem Weiß ein leichter Schatten. So meint der Betrachter, das Porträt sei nichts als ein Loch, was wiederum auch nicht stimmt. Lässt Feldmann die berühmten Violinschlüssel des Man Ray auf das Aktgemälde eines No-Name auftragen, so enttäuscht er die Schönheit des Körpers, denn das Fundstück könnte besser sein. „Wenn ich etwas richtig kann, dann ist es das Schauen“, sagt er und verbrennt mit der Spitze des Bügeleisens ein Spitzennachthemd genau am Schritt.

Feldmann war stets eine alternative Figur im Düsseldorfer Künstlerleben. Ursprünglich wollte er an der Düsseldorfer Akademie Kunst studieren. Daraus wurde nichts, denn er konnte weder zeichnen noch malen. Er wechselte an die Berufskunstschule nach Linz, um festzustellen, dass man ihn zu Recht in seiner Heimat abgewiesen hatte. Er kellnerte in der Künstlerkneipe „Zur Uel“, lernte Richter und Polke kennen und freundete sich mit Ruthenbeck an. Sie gaben ihm Impulse für sein eigenes Tun. Fünf Jahre nach Jan Dibbets Tagesabläufen schuf Feldmann 1975 grau-weiße Fotowinzlinge zum Thema „Zeitabläufe“, aber ohne Stativ. Allerwelts-Zufallsbilder von der Fensterputzerin, schief angeschnitten, als wolle er die Bechers verulken. Ums perfekte Bild ging es ihm nicht, auch nicht um irgendeine Typologie, sondern einzig und allein ums Schielen durch die Fensterscheibe hindurch. Voyeurismus pur.

1989 holte ihn Werner Lippert mit einem Paukenschlag im Kunstverein aus der Versenkung. „Das Museum im Kopf“ hieß dazu das aufwendige Lesebuch, in dem der spätere Leiter des NRW-Forums den Leuten sagte, worum es ging, nämlich um ein Kompendium von Klischees, um Neuschwanstein, Hochzeitstauben und Liebende im Mondschein. Die Mischung von Trivialem und Amateurhaftem nahm Fahrt auf. Teuflisch neckt Feldmann seitdem unser Sehen und testet unsere Wahrnehmung. Dabei stellt er Fragen wie diese: Was bewirkt die falsche Bildzeile unter einem Bild? Macht sie etwa das richtige Bild falsch? Was unterscheidet einen Vermeer von einer Farbkopie des Vermeer? Zuweilen tappt der Besucher in seinen Ausstellungen wie ein Kind beim Suchspiel herum, bis er merkt, dass nicht die Realität, sondern seine Phantasie gefragt ist.

Die Besucher sehen einen roten Vorhang, aber nichts dahinter. Wie absurd und raffiniert er handelt, wird an einem billigen Schwarzweiß-Druck deutlich, der zwei Kinder zeigt. Eines schneidet Feldmann aus, so dass die weiße Wand zu sehen ist. Was auf dem Bild bleibt, ist der schwarze Schatten des nicht mehr vorhandenen Kindes. Und dann ist da noch die Kaffeekanne, deren Schatten interessanter wirkt als die Kanne selbst.