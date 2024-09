Hans Hartung Der Meister an der Spritzpistole

Hans Hartung (1904-1989), der Deutsche in Paris, trat nach dem Zweiten Weltkrieg den Siegeszug in der abstrakten Kunst an. Karl-Otto Götz war 1947 sein Bewunderer, Mark Rothko besuchte ihn. Doch dann zog Jackson Pollock an dem Dripping-Maler der ersten Stunde vorbei. Nach den Retrospektiven in Düsseldorf und Köln in den 1970er Jahren geriet er in Vergessenheit. Nun holt ihn Samandar Setareh aus der Versenkung, er präsentiert den Maler seit der Gründung seiner Galerie im Jahr 2013 an der Königsallee.