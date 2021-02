Akademie-Studentin klagt : „Uns fehlt mehr als nur ein Studienplatz“

Hanna Effen, Absolventin an der Düsseldorfer Kunstakademie, berichtet, wie es ihr und ihren Kommilitonen in der Pandemie-Zeit ergeht. Vielen jungen Künstlern sind nicht nur die Einnahmen weggebrochen.

Die 26-jährige Hanna Effen studiert an der Kunstakademie Düsseldorf . Seit dem 16. Dezember ist die Hochschule pandemiebedingt geschlossen. Im Bereich der bildenden Kunst ist es zurzeit schwer, online tätig zu sein – in der Lehre wie auch als Künstlerin selbst. Im Interview schildert Hanna Effen, wie sie die zurückliegenden zwölf Monate erlebt hat und wie es ihr heute ergeht.

Frau Effen, Sie haben 2018 an der Kunstakademie Ihr Studium begonnen und sind im vorigen Jahr in die Pandemie geschlittert. Wie ist Ihr Studium dadurch beeinträchtigt worden?

Zur Person Hanna Effen (Jahrgang 1995) reiste nach ihrem Abitur durch Neuseeland und studierte dann Kommunikationsdesign an der Hochschule Düsseldorf. 2018 begann sie ihr Studium an der Kunstakademie. Kürzlich zeigte sie zwei Gemälde im NRW-Landtag.

Effen In der Akademie nicht. Ich habe großes Glück: Ich arbeite gerade in einer von mir umfunktionierten Lagerhalle. Die Rahmenbedingungen sind allerdings nicht ideal. Ich habe keine Heizung und nicht die gleiche Lichtgebung wie in der Akademie. Außerdem fehlt mir das Feedback.

Effen Mir steht es nicht zu, Herrn Laschet Ratschläge zu geben. Aber ich möchte dafür sensibilisieren, dass das Förderprogramm der Bundesregierung sich eher auf Kulturinstitutionen fokussiert. Hier geht es um Digitalisierung, Besucherlenkung oder neue Lüftungsanlagen. Bei uns Kulturschaffenden kommt der geringste Teil an. Was nützt uns ein modernes Museum, wenn die zeitgenössische Kunst währenddessen ausstirbt?

Effen Ich male nahezu täglich in meiner umfunktionierten Lagerhalle in Kaarst. Allerdings aufgrund der Kälte nicht so lange wie sonst. Ansonsten mache ich das, was wir alle gerade machen sollen: Ich bleibe zu Hause.