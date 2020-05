Beliebtes Düsseldorfer Festival : „Wir glauben an den Oktober“

Düsseldorf GASTBEITRAG Schon 2018 hat der Kulturmanager Hamed Shahi für sein New-Fall-Festival eine Insolvenz abgewendet. Jetzt lässt er sich von der Krise nicht abschrecken und plant für das Zehn-Jahre-Jubiläum im Herbst. Sein Publikum, sagt er, könne unbesorgt Tickets kaufen.

Definitiv nicht! Denn in der Not wächst auch das Rettende. Und das Rettende ist für mich, dass wir alle gerade mit- und voneinander lernen. Wir lernen, kreativer zu sein, solidarischer zu sein, auch wieder mutiger, unternehmerischer zu denken und zu handeln.

So haben mein Team und ich beschlossen, im „Pong“ die Armenküche Düsseldorf zu unterstützen. In den letzten Wochen haben wir bereits über 1190 Mittagessen an diejenigen ausgegeben, denen es weit schlechter geht als uns. Täglich kommen mehr Menschen. Und die Köche, Kellner, Spüler – alle sind ehrenamtlich dabei. Die Freude und Dankbarkeit, die meinem Team und mir entgegengebracht werden, sind überwältigend. Die Geschichten, die uns die Menschen erzählen, sind manchmal traurig, manchmal knallhart und machen mir immer wieder klar: Bei all den Schwierigkeiten, die auch ich gerade habe, bin ich doch sehr privilegiert. Und froh, wenigstens ein wenig helfen zu können – mit dem, was ich habe, und mit dem, was ich kann.