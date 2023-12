Konzert in Düsseldorf Guildo Horn spielt in der Mitsubishi Electric Halle

Düsseldorf · Vor 25 Jahren trat er für Deutschland beim Eurovision Song Contest an, an diesem Wochenende gastiert er in Düsseldorf: Guildo Horn & die Orthopädischen Strümpfe sind am Freitag in Oberbilk. Karten sind noch erhältlich.

06.12.2023 , 10:30 Uhr

Guildo Horn bei einem Auftritt 2019. Foto: dpa/Horst Ossinger

Im Rahmen ihrer Jubiläumstour gastieren Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe am Freitag, 8. Oktober, in Düsseldorf und geben ein Konzert in der Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Str. 15. Auf dem Programm steht „Weihnachten mit Guildo“. Karten für die Veranstaltung, die um 20 Uhr beginnt (Einlass: 19 Uhr) sind noch erhältlich. Sie kosten 46,15 Euro.

(grz)