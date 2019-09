Buchbranche : Grupello schlüpft unters Dach von Droste

Düsseldorf Durch den Zusammenschluss entsteht nach dem Tod von Bruno Kehrein der größte Buchverlag der Landeshauptstadt.

Grupello hat aber auch eigene Klassiker, die ebenfalls fortgeführt werden. Das sind vor allem die Quizboxen im Quadrat zu Städten, Regionen und Persönlichkeiten. Fast 100 gibt es davon schon, und manche von ihnen erlebten eine siebte Auflage. In mancherlei Hinsicht passt das zur erfolgreichen Droste-Buchreihe der „Glücksorte“. Eine Überlegung könnte nach den Worten des Droste- und zukünftigen Grupello-Geschäftsführers Jürgen Kron sein, dass sich beide Reihen künftig ergänzen oder aufeinander abgestimmt werden könnten. Für die neue Ausrichtung will man sich ausreichend Zeit lassen. „Grupello 2023“ heißt der Arbeitstitel zu diesem Projekt, bei dem auch das verlegerische Motto von Bruno Kehrein bedeutsam bleiben soll: „Schöne Bücher für kluge Leser“.

Konkret geändert haben sich in diesen Tagen schon die sogenannten Arbeitsplatzverhältnisse. Die langjährige Lebensgefährten von Bruno Kehrein, Lektorin und Alleinerbin des Verlags Melanie Florin, ist mit dem Grafikdesigner Uwe Schaffmeister in die Droste-Räume am Martin-Luther-Platz eingezogen. Dort wird künftig das neue Programm entstehen. Optimistisch schaue sie jetzt wieder in die Zukunft von Grupello, sagt Florin; sie betont aber auch, dass dies nach dem Tod Kehreins ohne die Unterstützung von Autoren wie auch der Familie Droste kaum möglich gewesen sei. Die 54-jährige Melanie Florin wird für ihre künftige Verlagsarbeit ihre Leitung der Direct Art Gallery in der Carlstadt abgeben.