Das Düsseldorfer NRW-Forum lockt mit einer Sneaker-Schau Sneaker machen Leute

Ende der 1960er Jahre kamen lange Mähnen bei Männern in Mode. In den 70ern trugen Frauen Blumen im Haar. In den Achtzigern erregte sich ein ganzes Land darüber, dass der grüne Minister Joschka Fischer zu seiner Vereidigung Turnschuhe trug. Doch zu dieser Zeit fasste der bequeme Sportschuh Fuß und setzte mit seiner biegsamen Sohle, den bunten Farben, mit seiner Leichtigkeit und der Möglichkeit des Schleichens (to sneak) und Federns zu einer fulminanten Karriere an.