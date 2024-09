Magdalena Hoffmann studierte in Düsseldorf Mit der Harfe auf Höhenflug

INFO

Herkunft Magdalena Hoffmann wurde 1990 in Basel geboren und begann dort mit sechs Jahren Harfe zu spielen. Ab 2007 studierte sie bei Fabiana Trani in Düsseldorf.



Neue CD Mit dem kürzlich bei der Deutschen Grammophon erschienenen Album „Fantasia“ verwandelt Magdalena Hoffmann Musik für Tasteninstrumente aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Harfenklänge. Auf der CD befinden sich unter anderem J. S. Bachs kontrapunktische Fantasia in g-Moll BWV 917, CPE Bachs Fantasia Es-Dur, Stücke von Händel sowie dem mit Bach befreundeten Lautenisten Silvius Leopold Weiss.