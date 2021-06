Ein neuer Düsseldorf-Roman : „Hätte nie gedacht, dass ich Düsseldorf so vermissen würde“

Der Schriftsteller und Journalist Alexander Gorkow. Foto: Alessandra Schellnegger

Interview Düsseldorf In seinem neuen Roman reist der aus Düsseldorf stammende Journalist und Buchautor Alexander Gorkow zurück in die 70er Jahre – und in die eigene Jugendzeit am Rhein.

Von Claudia Hötzendorfer

In seinem autobiografischen Roman „Die Kinder hören Pink Floyd“ erinnert sich Alexander Gorkow an seine Kindheit in Büderich. Im Garten sprüht der Vater Gift, die linksradikale Schwester streitet und der kleine Alexander träumt davon, die berühmte Pyramide auf dem Plattencover von Pink Floyd in den Wolken zu sehen. Inzwischen lebt Alexander Gorkow in München, aber da ist immer die Sehnsucht nach Düsseldorf, die mit den Jahren wächst.

Wann haben Sie zuletzt Pink Floyd gehört?

Info Sein zweites autobiographisches Buch Der Journalist Alexander Gorkows Interviews, Reportagen und Essays sind mehrfach ausgezeichnet worden. Aufgewachsen in Düsseldorf-Büderich zog es ihn vor rund dreißig Jahren nach München. Der Schriftsteller Der dreifache Vater hat erfolgreich mehrere Romane und einen Interviewband veröffentlicht. „Die Kinder hören Pink Floyd“ ist sein zweites autobiografisches Buch. Pink Floyd Seit seiner Kindheit ist Gorkow ein Fan der Band, die er später als Journalist mehrfach persönlich traf und interviewte. Roger Waters fiel bei seinen letzten Tourneen vor allem dadurch auf, dass er u. a. mit antisemitischen Äußerungen provozierte.

Gorkow Ich gestehe: heute. „Comfortably Numb“. YouTube.

Im Buch outen Sie sich als begeisterter Hörer von Julio Iglesias. Ich frage mich gerade, wie wohl Ihre Mixtapes aus dieser Zeit geklungen haben.

Gorkow Ja, naja, erwischt – also: Coolness zählt und zählte nicht, finde ich. Hat mich auch nicht beim Schreiben des Buches interessiert. Das wäre ja langweilig geworden. Wir verbinden Musik mit Menschen und Erinnerungen. Julio Iglesias gehört für mich dazu, wenn ich über diese Zeit schreibe. Ich heul‘ ja heute noch – wenn ich ihn irgendwo am Strand im falschen Moment höre – Rotz und Wasser. So einfach ist das manchmal mit Musik. Und so kompliziert.

Waren Pink Floyd in den 80ern eigentlich noch cool?

Gorkow Nein. Heute sagt man Klassiker. Aber in den 80ern waren sie äußerst uncool. Natürlich habe ich auch andere Sachen gehört damals. Ich sag nur Ratinger Hof. Als ich ‘87 gesagt habe, ich gehe zum Pink Floyd Konzert, haben mich meine Kumpel angeschaut, als sei ich nicht ganz dicht. Das waren alte Rockmillionäre, die galt es abzulehnen. Heute ist klar: Olymp. So etwas entscheiden keine Journalisten. Sowas entscheidet die Zeit.

Viele alte Bands stehen heute wieder auf der Bühne, wenn auch nicht immer in der Urbesetzung.

Gorkow Stimmt, zumindest die großen Bands kommen immer mal wieder. Aber wer würde heute noch Barclay James Harvest hören? Das war was für eine Runde Vanilletee. Pink Floyd haben Kunst produziert, das ist mehr als Vanilletee, und ich glaube weder, dass sie nochmal physisch wiederkommen, noch, dass die Musik je weg war. Wer weiß, kann sein, dass wir in zwanzig, dreißig Jahren über Haftbefehl reden und sagen: Der hatte was zu sagen, das bleibt.

Obwohl es als Roman deklariert ist, trägt Ihr neues Buch wie schon das vorherige „Hotel Laguna“ autobiografische Züge. Wieviel Alexander Gorkow steckt ihn der Geschichte?

Gorkow Sehr viel. Erinnerungen, Träume und Gedanken. Die Romanform wähle ich aus Selbstschutz. Wir wissen alle, dass die Erinnerung trügt, und ich möchte auch niemanden verletzen. Alle Menschen, die darin vorkommen sind real – zumindest in meiner Erinnerung. Deshalb habe ich teils Namen verfremdet, ebenso wie einige Ereignisse, die ich für das Buch vor allem zeitlich verdichtet habe.

Wer in den 70ern in Düsseldorf aufgewachsen ist, wird sich an viele Orte und Geschäfte aus dem Buch erinnern. Da weht ein Hauch Wehmut durch die Seiten. Sind Sie ein nostalgischer Mensch?

Gorkow Ich erinnere mich viel und stark. Im Moment mache ich mir über vieles Gedanken, altersbedingt geht man ja so langsam ins Abendrot. Also kommen die Fragen, das kennt wohl jede und jeder: Was war wie prägend? Wieso erinnere ich dieses eine Ereignis so genau, obwohl es doch so vordergründig lapidar war? Ich bin vor dreißig Jahren nach München gezogen und hätte nicht gedacht, dass ich Düsseldorf einmal so vermissen würde. Ich habe mit einem Freund die Verabredung, dass ich – sobald es möglich ist – nach Büderich komme, dass wir am Rhein spazieren gehen und Steine flitschen lassen. Da warte ich seit vielen Monaten drauf, pandemiebedingt. Mir hat eine sehr nette Leserin einen Rheinkiesel geschickt. Als ich den hier auspackte, hatte ich Tränen in den Augen. Es ist weniger Nostalgie als Sehnsucht: Nach dem Rhein, den Wiesen, der Weite, dem Himmel, nach dem Uerigen, der Sammlung Stoschek, der Kunstsammlung. Düsseldorf ist eine so tolle Stadt. Ich möchte aber die Zeit von damals nicht zurückholen, es ist auch eine harte und mitleidlose Zeit gewesen.

Sie haben im Buch auch Themen wie den Contergan-Skandal oder die Gestrigen, die sich an die Nazi-Ideologie klammern eingewoben.

Gorkow Ja, ich wollte, das alles vorkommt. Aber ich wollte nicht kommentieren oder ironisieren. Daher habe ich die Ereignisse so beschrieben, wie ich sie damals wahrgenommen habe. Erzählt ist das Buch ja aus Sicht eines Kindes. Deshalb wohnen The Sweet auch im Garten unter dem Rasen und Heino im Keller. Ich finde die Reaktionen auf das Buch sehr interessant, weil die einen sagen, sie hätten viel gelacht, andere geben zu, geweint zu haben. Ich denke dann: Ja, wie im richtigen Leben.

Sie beenden Ihr Buch mit Erinnerungen an Interviews, die Sie als Journalist mit Pink Floyd, vor allem mit Roger Waters geführt haben, der mit seinen Aussagen gerne provoziert. Wie ist es, wenn man so lange Fan einer Band ist, deren Mitgründer politisch auch mal unbequem wird?