Lesung der Preisträgerin bei der Sparkassen-Kulturstiftung Jackie Thomae und das Glück

Marie-Claire – bekannt als eine stets gut gelaunte Stimme aus dem Radio – hatte mit knapp vierzig einen Termin bei ihrer Frauenärztin und musste sich ein Verdikt anhören: „Sie hatten ein Vierteljahrhundert Zeit. Und jetzt ist es zu spät oder so gut wie“.

Dorothee Krings wollte auch wissen, warum die Männer in „Glück“ nur Nebenrollen bekommen haben. „An dieser Misere, an dem Hadern der Frauen, an ihrem biologischen Leid sind die Männer nicht schuld“, lautete die Antwort. Natürlich gebe es auch für die Männer Gründe zum Hadern, aber die seien eher beruflicher Natur. Jackie Thomae wurde noch deutlicher: „Es geht in meinem Roman beinahe ausschließlich um eine ganz bestimmte Lebensphase im Leben einer Frau. Ich hätte dieses Buch nicht schreiben können, bevor ich diese Phase selbst durchlebt hatte.“