„Glashaus“ im Jungen Schauspiel : Zusammen allein

Im Jungen Schauspiel feierte „Glashaus“ Premiere. Das Stück wurde von Jugendlichen entwickelt und inszeniert. Ein gelungener Auftakt des Projekts „Freispiel“, das jungen Laiendarstellern eine Bühne geben soll.

Ich dusche, also bin ich. Er ist ein Langduscher. Immer, wenn es ihm schlecht geht, duscht er. Und das ist ziemlich oft. Denn das Ich, das hier ohne Namen bleibt, ist ein junger Mann, dem es schwer fällt, Kontakte zu knüpfen. So lebt er einsam in einem Haus am Meer, einem „Glashaus“. Seine einzige Begleitung ist Almut, eine virtuelle Sprachassistentin, die ihm jeden Wunsch erfüllt, wie etwa: „Pass das Licht meiner Stimmung an.“ Die wenigen menschlichen Kontakte gehen eher schief. Mit Musik, Alkohol und Drogen versucht das Ich, aus der Realität zu entfliehen.