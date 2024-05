„Ghost 4 Butoh Soundart Festival“ Ein Fest für den japanischen Ausdruckstanz Butoh

Das Festival strebt die Synergie von Tanz, Sound, Bild und Installation an. Auf Einladung von Wolfgang Schäfer, dem Leiter des Weltkunstzimmers, schufen der belgische Künstler Willem Boel und die Düsseldorfer Bildhauerin Claudia Mann begehbare Settings. Dort ist an zwei Abenden ein Performance Parcours mit Tanz und Klangkunst zu erleben. Zur Eröffnung reisen die Tänzer Seiji Tanaka und Yukio Suzuki aus Japan an. Zwischen Malerei, Skulptur und Installationen treten sie mit den Düsseldorfer Klangkünstlern Tom Blankenberg und seren.a auf. Am 7. Juni treffen die Tänzerinnen Yuko Kaseki aus Berlin und Moeno Wakamatsu aus der Normandie auf das Maschinenorchester von gamut inc (Berlin) und die Live Electronics des Kölners Tom Förderer.