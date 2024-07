Gerbrand Bakker beim Literarischen Sommer Dramatische Geschichte einer Flugzeugkatastrophe

„Gestern in Dormagen hatte er es noch nicht“, sagte Maren Jungclaus vom Literaturbüro NRW, als Gerbrand Bakker im KAP 1 seinen neuen Roman „Der Sohn des Friseurs“ vorstellte. Gemeint war ein großes Pflaster auf der holländischen Autorennase. Der Schriftsteller ist auf Lesereise und nach Dormagen und Düsseldorf wird er im Rahmen des Festivals „Literarischer Sommer“ demnächst auch noch in Aachen vor sein deutsches Publikum treten. Aber über seine Nase wird er auch dort nicht sprechen, der Grund für das Pflaster wird also sein Geheimnis bleiben.