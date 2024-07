Open-Air-Kino im Düsseldorfer Südpark Salutschüsse und Nieselregen

INFO

Highlights Das Open-Air-Kino im Vier Linden läuft noch bis Ende August. Unter anderem sind dort am 2. August „Prinzessin Mononoke“ und am 3. August „Oppenheimer“ zu sehen. Am 9. August geht das Science-Fiction-Epos „Dune“ in die zweite Runde, und am 24. August hat der Historienfilm „Gloria“ Vorpremiere.

Infos Alle Infos zum Programm und Tickets unter: www.filmkunstkinos.de