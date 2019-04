Künstler Julian Schnabel in Düsseldorf : Gegen die Sehgewohnheiten

Düsseldorf Julian Schnabel stellte in Düsseldorf seinen neuen Film und neue Kunst vor.

In den 1980er Jahren wurde der New Yorker mit seinen Bildern aus gebrochenen Keramikresten bekannt, seit den 90er Jahren hat er dazu sechs von der Kritik gelobte Spielfilme, meist Künstlerbiographien, gedreht. Sein neuer Film „Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit“ wird kommende Woche in deutschen Kinos anlaufen. Der überragende Willem Dafoe gibt den innerlich zerrissenen Künstler; vollkommen zu Recht erhielt er bei den Filmfestspielen in Venedig für seine Darstellung die Coppa Volpi als bester Schauspieler. Der Seelenzustand van Goghs wird durch verwackelte Kamerafahrten verdeutlicht. Immer wieder schwenkt die Kamera abrupt vom Geschehen in die Weite der südfranzösischen Landschaft oder wechselt schnell und ohne Schnitt von einem Schauspieler zum anderen. Das ist kein Film aus dem Lehrbuch, vielmehr werden die Sehgewohnheiten der Zuschauer mächtig herausgefordert. Denn durch die wilde Kamera färbt sich in manchen Szenen der labile Gemütszustand van Goghs auf den Zuschauer ab.