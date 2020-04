GASTBEITRAG Andy Gillmann : Ich und Corona: Üben macht glücklich

Düsseldorf In Zeiten etlicher Konzertabsagen hilft die Besinnung auf die Grundlagen des Instrumentalspiels.

Nachdem die Konzert-, Unterrichts- und auch Workshopabsagen innerhalb von ein paar Tagen auf mich niedergeprasselt sind wie dicke Hagelkörner und ich das so nach und nach verdaut hatte, stellte sich die Frage: Was mache ich mit der vielen Zeit?

Um mich herum wollten jetzt plötzlich alle mal so richtig kreativ werden. Das kam für mich nicht in Frage. Ich bin nämlich andauernd kreativ, komponiere, schreibe Schlagzeuglehrbücher, stelle Workshops auf die Beine, kümmere mich um meine Band (Forsonics), schreibe für Print- und Online Schlagzeugmagazine usw. Selbst beim Unterrichten wurschtle ich immer an neuen Konzepten herum und füttere meine Studenten mit neuen Übungen. Also, was mache ich jetzt mit der Zeit? Was wollte ich eigentlich schon immer mal machen?