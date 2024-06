Ausstellung in der Galerie Ute Parduhn Europa als schwere weiße Wolke

Wie zufällig hängen weiße Taubenfedern in der Galerie Ute Parduhn. Rothemann erhielt sie 2023 von einem Taubenzüchter, bestrich sie mit Fotoemulsion und projizierte die Worte „We will not fight“ („Wir wollen nicht kämpfen“) darauf. Mit der Taube hatte Picasso einst auf die Bedrohungen der Zeit, auf Tod und Zerstörung reagiert. Mit ähnlicher Subtilität geht Gabriele Rothemann vor. Eine Edition zu diesem Motiv spendete sie an Unicef.