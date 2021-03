Düsseldorfer Kunstszene : Mehr Kooperation statt Konkurrenzkampf

Gabi Luigs fordert mehr Kooperationen unter den Künstlern. Zusammen mit Gabi Luigs setzt sie sich für mehr Off-Räume und Kooperation in der Künstlerszene ein. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Künstlerinnen Simone Mack und Gabi Luigs fordern ein größeres Miteinander unter den Künstlern. Sie setzen sich für Off-Räume und alternative Konzepte ein.

Off-Räume, Schaufensterausstellungen und digitale Galerien – vor allem für angehende oder junge Künstler bietet die Kunstszene in Düsseldorf ein breites Angebot an Ausstellungsmöglichkeiten abseits der großen und namhaften Galerien. Gabi Luigs ist Mitinitiatorin der Off-Räume in Düsseldorf, führt digital durch Ausstellungen, präsentiert Künstlerinnen im öffentlichen Raum und stellt ihre Videoporträts online. Auch die Düsseldorfer Künstlerin Simone Mack ist darunter. Beide setzen sich für einen neuen Wind in der Kunstszene ein.

Da viele Galerien, Ateliers und Off-Räume durch die Pandemie für den Publikumsverkehr geschlossen sind, hatte Gabi Luigs die Idee eines digitalen Ausstellungsbesuchs. Dazu besucht sie verschiedene Galerien, Off-Spaces und Ateliers, lässt sich von den Künstlern durch die Ausstellung führen und begleitet das mit einem Livestream. Über den Stream können die Zuschauer außerdem Fragen stellen, die dann live während des Besuchs von den Künstlern beantwortet werden.

Info Off-Räume und Off-Spaces Off-Räume Bei Off-Räumen oder Off-Spaces handelt es sich um Ausstellungsräumlichkeiten abseits der großen und renommierten Kunstgalerien. Sie bieten jungen, unetablierten Künstlern einen Raum, in dem sie ihre Kunst präsentieren können. Bei den Räumlichkeiten kann es sich um Kunstateliers, Privatwohnungen oder auch andere freie Räumlichkeiten handeln. In Düsseldorf In der Landeshauptstadt gibt es beispielsweise den „Raum für vollendete Tatsachen“, der sich vorallem bildhauerischer Kunst verschrieben hat, sowie die „Baustelle Schaustelle“ für junge Künstler. Außerdem gibt es das K29, ein Gemeinschaftsatelier, dessen vordere Räumlichkeiten als Off-Räume genutzt werden, und das Atelier „Flingern 15“. Zusätzlich öffnet die Aktion „Kunstpunkte“ jährlich für zwei Wochenenden mehrere Hundert Ateliers und Off-Räume für die Öffentlichkeit.

Jeden dieser Streams bereitet die Fotokünstlerin und Kunstvermittlerin intensiv vor, informiert sich etwa über das Thema der Ausstellung und die Werke, die ausgestellt werden. Angefangen habe das mit einem Kurs der VHS, den sie schon vorher öfter geleitet hatte, sagt Luigs. „Dabei würde ich eigentlich zusammen mit den Leuten durch die Ausstellung gehen – habe das wegen Corona aber einmal digital angeboten.“ Anschließend habe sie das Projekt privat weiterverfolgt und ausgebaut.

Daneben begleitet Luigs bei einem weiteren Projekt seit einem Jahr ausschließlich weibliche Künstler und besucht sie in ihren Ateliers. Sie will damit „Künstlerinnen und ihre Kunst in den öffentlichen Raum bringen“, sagt Luigs. Dazu sei sie fast täglich bei Künstlerinnen zu Gast, sowohl bei Akademiekünstlern als auch bei Quereinsteigern. Mit kurzen Filmen begleitet sie beispielsweise den Entstehungsprozess eines Kunstwerks und beleuchtet dabei auch den „Kunstkosmos“ der Künstlerinnen, also die Sicht der Künstlerin auf die Welt. So war sie in der Vergangenheit unter anderem schon bei Eliza Wisniewska, Ewa Jaczynska und Inessa Emmer zu Gast.

Eine der Künstlerinnen, die Luigs im Rahmen des Projektes besuchte, ist die Düsseldorferin Simone Mack. Mack ist professionell ausgebildete Künstlerin, hat an der Kunstakademie Düsseldorf Bildhauerei und Malerei studiert und die Hochschule der Künste Berlin als Meisterschülerin abgeschlossen. Seitdem arbeitete sie als Kunst- und Musiklehrerin, gründete 2012 eine eigene private Kunstschule für Bildhauerei und Malerei und ist durchgehend als freie Künstlerin aktiv.

Unter dem Titel „Looking Through“ stellte die bekannte Künstlerin bis zum 11. März in der Galerie OK25 Fotografien, Malereien, Skizzen und Skulpturen aus. Die Ausstellung wurde ebenfalls von Gabi Luigs videografisch als digitale Ausstellungsführung begleitet und ist auf der Website der Künstlerin (www.simonemack.de) zu finden. Herzstück der Ausstellung war die Fotoserie mit dem gleichnamigen Titel. Die Bilder wurden in der Fondation Beyeler in Riehen in der Schweiz durch Leinenrollos aufgenommen. Die Fotos zeigen Menschen im Park des Museums; die Motive wirken durch die Leinenrollos und das speziell dafür ausgewählte Fotopapier allerdings wie gemalt und stellen damit eine Beziehung zwischen Fotopapier und Leinwand sowie Fotografie und Malerei her.

Auch Mack setzt sich für Off-Räume, neue Ideen, Kooperation und gegenseitige Unterstützung in der Kunstszene ein. Als Tochter des Düsseldorfer Bildhauers und Malers Heinz Mack kam sie bereits von Kindesbeinen an in Kontakt mit der Kunstszene. Dabei erlebte sie auch die Spaltung der Kunstwelt, „zwischen einer erstrebenswerten freien Gestaltungsidee und der Anpassung an eine sich immer stärker verfestigende Konsumwelt“, sagt Mack. „Ich erlebe Künstlerfreunde, die mehr Zeit am Computer verbringen, um im Networking präsent zu sein, als im Atelier etwas zu erschaffen.“

Mack sieht vor allem das Konkurrenzdenken der Künstler untereinander als großes Problem. „Ich glaube, dass wir Künstler das gegenseitige Konkurrenzgebahren um unsere Positionierung in diesem „Kunstmarkt“ ablegen sollten.“ Denn: „Das Betteln um bezahlbare Atelierräume, um Fördergelder und Stipendien führt meines Erachtens genau zu der kleinlauten, geduckten Haltung von gegenseitiger Konkurrenz, etwas, das jede Kreativität und unser Selbstbewusstsein und jede Art von Idealismus hemmt.“