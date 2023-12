Auftritt im Zakk Mit Funny van Dannen durch die Hölle

Eine Geschichte von Franz-Josef Hagmanns-Dajka alias Funny van Dannen geht in etwa so: Da sind der Protagonist und Johnny. Die beiden sind mit dem Zug „Übermut“ unterwegs und machen zu ihrer großen Überraschung Halt in der Hölle. Dort schließen sie Bekanntschaft mit dem Teufel. Ein großer Quiz-Fan sei der. Zudem liebe er Rock 'n' Roll. Am Ende der Story schaffen es die zwei Freunde, der Hölle zu entkommen. Nur Johnny, der sage seitdem anstatt „Höhle“ immer „Hölle“. Am Ende klopft ihm sein Kumpel auf die Schulter und sagt zu ihm: „Wenn es sonst nichts ist.“ Die Zuschauer biegen sich förmlich vor Lachen.