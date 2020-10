Verschiebungen in der Tonhalle : Für das Symphoniekonzert gibt es nun sechs Termine

Düsseldorf Die Corona-Pandemie zwingt die Tonhalle in Düsseldorf zu zahlreichen Verschiebungen und Änderungen. Davon sind auch die Konzerte mit dem Geiger Frank Peter Zimmermann betroffen.

Weil allein durch das Abonnement diese Besuchergrenze bei den meisten Konzertreihen bereits deutlich überschritten ist, wird die Tonhalle in den kommenden Wochen einige Konzerte sehr viel öfter und an zusätzlichen Tagen ansetzen. Die Mitglieder der Düsseldorfer Symphoniker, die Solisten sowie Dirigenten haben diese Lösung ermöglicht. Teilweise wird an einem Tag mehrmals gespielt, damit möglichst viele Abonnenten und Gäste, die Einzelkarten im Vorverkauf erworben haben, einen Platz finden.

Das nächste Sternzeichen-Konzert werden die Düsseldorfer Symphoniker nicht wie ursprünglich geplant an drei, sondern an sechs Terminen spielen: am Freitag, 30.10., um 20 Uhr, am Samstag, 31.10., um 17 Uhr und 20 Uhr, am Sonntag, 1.11., um 11 Uhr und 14 Uhr, sowie am Montag, 2.11., um 20 Uhr. Die Konzerte werden auf eine Spieldauer von 75 Minuten ohne Pause begrenzt, die Besetzung bleibt bestehen. Auf dem Programm stehen Mozarts Klavierkonzert c-Moll und Mendelssohns Sinfonie Nr. 5. Solist ist Kit Armstrong, Alpesh Chauhan dirigiert.