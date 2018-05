Gastrotipp: Frische asiatische Speisen vom Grill

Düsseldorf Im Restaurant China Hann kann der Gast kreativ sein und seine Speisen selber zusammenstellen. Es gibt aber auch viele fertige Angebote.

Das Buffet ist in zwei Bereiche unterteilt: frische Zutaten für den Grill und fertig angerichtete chinesische und japanische Speisen. Letztere werden immer wieder in kleinen Portionen nachgefüllt. "Es soll ja alles frisch und appetitlich sein", sagt Wu. Angeboten werden dort Klassiker der asiatischen Küche wie Schweinefleisch süß-sauer, gebratene Reisnudeln, Curry-Huhn, Rindfleisch mit Zwiebeln und gebratene Garnelen. Bei diesen Speisen ist die Würzung und Zubereitungsart dem europäischen Geschmack angepasst. "Ich habe aber auch jeden Tag zwei original chinesische Gerichte im Angebot, so dass der Gast auch etwas Neues kennen lernen kann", sagt Wu. Dazu gehört beispielsweise in chinesischem Essig mariniertes Schweinefleisch mit Sesam. Köstlich. Außerdem werden saisonale Produkte mit in die Gerichte aufgenommen. So gibt es zurzeit Spargel asiatisch interpretiert. Ein umfangreiches Angebot an Sushi und zwei Suppen ergänzen die vielen fertigen Speisen.