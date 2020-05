Geglückte Premiere im virtuellen Raum : Digitaler Theater-Stammtisch

Düsseldorf Zum ersten Mal lud der Freundeskreis des Düsseldorfer Schauspielhauses zur Begegnung mit Schauspielern - im digitalen Raum. Bei einer Video-Telefonschalte sprachen Christian Erdmann, Moritz Führmann und Jonas Friedrich Leonhardi über die Inszenierung „Die Entdeckung des Himmels“ - und über ihr Leben in Corona-Zeiten.

Ein bisschen Theater ist allemal besser als gar kein Theater. Das fanden auch die Schauspieler, hoch erfreut über das Wiedersehen mit den lange vermissten Kollegen. „Geht das pünktlich um 18 Uhr los?" fragte Christian Erdmann aufgekratzt. „Ja." – „Dann hole ich mir noch einen Kaffee." Moritz Führmann hatte Computer und Kamera im Dachstübchen aufgebaut, Jonas Friedrich Leonhardi saß halbschräg und entspannt auf seinem Sofa. „Absolut verrückt, sich so zu treffen", sagte er. „Anstatt im dunklen Theater, wie es sich gehört. Diese Momente des Zusammenseins, in denen man etwas teilt, gibt es nur einmal, kein Video kann sie ersetzen." Moritz Führmann fehlt sein Umfeld auch, „gerade in einer Zeit, in der man Gemeinschaft am meisten bräuchte."