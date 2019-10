Fotografien aus dem Jemen : Aus einem Land vor unserer Zeit

Die heute 81-jährige Fotografin Renate Scherra bereiste zweimal den Jemen vor den Kriegswirren dort. Nun stellt sie ihre Bilder aus.

Wenn man Renate Scherra fragt, warum sie damals ausgerechnet in den Jemen reiste, schaut sie einen gegenfragend an. Ihr Blick sagt: Wie, warum? Naja, spult man ab, was bei Wikipedia steht, der Jemen war schon in den 70ern und 80ern ein von Kriegen erschüttertes Land, nicht gerade Reiseziel Nummer eins. Also, warum? „Ich war immer unterwegs“, sagt Scherra. Warum also nicht?