Forum Freies Theater : Viel Theater um ungelöste Rätsel

Düsseldorf „Das geheime Projekt“ gerät im FFT zur zähen Performance.

Was diese Einführung mit dem Stück zu tun hat? Nicht sehr viel, spielt sie doch im Stück keine große Rolle mehr. Es ist eher ein MacGuffin. Mit diesem Kniff trieb der große Alfred Hitchcock seine Geschichten voran, lockte den Zuschauer damit aber auf eine falsche Fährte. Die Regierungsgeheimnisse in „Der unsichtbare Dritte“ oder das gestohlene Geld in „Psycho“ sind klassische Beispiele, für Slavoj Zizek ist der Ring der Nibelung der größte MacGuffin aller Zeiten. Denn zur Auflösung der Geschichte tragen diese am Ende nämlich nur noch marginal bei. Fast genauso wie die Tanzschritte und das weiße Blattpapier in „Das geheime Projekt“, auch sie gehen in einer zähen Performance fast unter.