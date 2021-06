Robert-Schumann-Klavierwettbewerb : Finalisten mit Bravour und Charme

Info

Wettbewerb Die Internationale Schumann-Competition findet nun nach Durchführungen in den Jahren 2017 und 2019 nun zum dritten Mal in Düsseldorf satt. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten in diesem Jahr die Vorrunden online stattgefunden.

Finale Das absolute Finale des Wettbewerbs samt Preisverleihung findet gemeinsam mit Kammerensemble statt. Termin: 2. Oktober im Robert-Schumann-Saal. Uhrzeit steht noch nicht fest. Weitere Informationen gibt es im Netz.

www.schumann-competition.com