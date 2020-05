Gastbeitrag Drik Blothner : Über die Spannungen in einer Ehe

Düsseldorf In der Black Box wäre heute der Film „Gone Girl“ gezeigt worden - mit anschließender psychoanalytischer Deutung. Wegen der Pandemie kann die Veranstaltung nicht stattfinden. Den Vortrag aber lesen Sie hier.

Bevor Amy (Rosamund Pike) ihren Mann Nick (Ben Affleck) heiratete, war sie durch die von ihren Eltern geschaffene Kinderbuchfigur „Amazing Amy“ zu Berühmtheit gelangt. Jetzt, nach fünf Jahren, zerbricht ihre Ehe nicht nur an der Trägheit und dreisten Untreue ihres Mannes, sondern auch an ihrer eigenen, obsessiven Kontrollsucht.

Amy verschwindet eines Tages und bringt aus Enttäuschung über Nicks Verhalten mit geschickt platzierten Hinweisen die Öffentlichkeit zu der Annahme, dass sie von ihrem Mann ermordet wurde. Sollte es ihr gelingen, ihn mit dieser Inszenierung auf den elektrischen Stuhl zu bringen, will sie sich selbst das Leben nehmen. Mit Hilfe eines Staranwalts nimmt der in die Enge getriebene Mann den Ball auf und zieht mit gespielter Reue die Medien auf seine Seite. Amy erkennt ihn nun als Komplizen – als jemanden, der die Menschen so gut zu manipulieren weiß wie sie selbst – und gibt ihren Racheplan wieder auf. Stattdessen inszeniert sie eine Bluttat, um Medien und Polizei von ihrer Liebe für Nick zu überzeugen. Sie täuscht vor, entführt und vergewaltigt worden zu sein und gesteht, sich aus der Gewalt ihres Peinigers durch dessen Tötung befreit zu haben.

Info Reihe läuft sonst im Kino des Filmmuseums Foto: Blothner Corona Aufgrund der Pandemie sind die Abende aus der Reihe „Psychoanalyse und Film“ in der Black Box im Filmmuseum bis auf Weiteres abgesagt. An den Abenden wird jeweils ein Film gezeigt, filmhistorisch eingeleitet und im Anschluss von einem Psychoanalytiker gedeutet. Danach sind die Zuschauer eingeladen, ihre Eindrücke zu teilen. Den Filmclub gibt es bereits seit 2001. Akademie Veranstalter der Filmabende ist der Verein „Akademie für Psychoanalyse und Psychosomatik in Düsseldorf“. Weitere Infos unter www.akademie-

psychoanalyse-duesseldorf.de Film Wer den besprochenen Film privat sehen möchte, hier die Angaben: „Gone Girl“, USA 2014, 148 Minuten, Regie: David Fincher; mit: Ben Affleck, Rosamund Pike, ab 16 Jahren, verfügbar etwa über Netflix oder auf DVD

Nick ist von der Kaltblütigkeit und Gewaltbereitschaft seiner Frau abgestoßen. Aber er ist nicht nur eine Figur in deren kühl ausgeklügelter Intrige, sondern steht zudem über die Medien im Fokus der Öffentlichkeit. Die möchte, dass er auch weiterhin den reumütigen Ehemann spielt, als der er sich selbst bekannt machte. Schließlich gibt er seinen Widerstand auf und fügt sich in Amys Inszenierung einer „glücklichen Ehe“.

In „Gone Girl“ wird ein Ehestreit nicht über Diskussionen zwischen den Hauptfiguren ausgetragen, sondern in den heftigen Umschwüngen unmoralischer und krimineller Handlungen bildhaft entfaltet. Auf diese Weise macht der Film mit seinen Mitteln deutlich, worum es in der Ehe geht: Sie ist ein menschliches Unternehmen, bei dem zwei Menschen mit unterschiedlichen Lebensbildern ein „Haus der Liebe“ zu bauen suchen. Aber die beiden Bilder drehen sich um Punkte, die den Eheleuten nicht verfügbar sind. Sie sind unbewusst. Aus konflikthaften Situationen resultieren daher notwendig Missverständnisse, bewusste und weniger bewusste Täuschungen und manchmal gewalttätige Impulse. Zugleich ist ein Kampf um die Einheit am Werk, der das Entzweiende zu überwinden sucht.

Ob eine Ehe Bestand hat, ob man sie als „glücklich“ bezeichnen kann, hängt davon ab, wie die Partner diesen Grundkonflikt zu behandeln wissen. Ehekonflikte werden in aller Regel nicht mit derart drastischen Mitteln ausgetragen wie in „Gone Girl“. Aber den Plot des Films kann man als eine Metapher für unbewusst mitwirkende Prozesse des Unternehmens Ehe sehen. Es setzt tatsächlich archaisch anmutende Fantasien in Gang, und sie haben wirklich märchenhafte oder auch filmische Züge. Wenn Finchers Film den Zuschauern also unbewusste Tendenzen in der Ehe als offen manipulative, ja kriminelle Handlungen vor Augen führt, bekommen sie eine „gefühlte“ Vorstellung davon, was Ehe psychoanalytisch gesehen bedeutet. Und wenn Nick am Ende dem Bild des glücklichen Ehepaares, das die Medien als Erwartung herausgebildet haben, zu entsprechen sucht und trotz seiner Abscheu vor Amys Kälte bei ihr bleibt, trifft auch diese letzte Wendung der Farce einen psychologischen Kern.