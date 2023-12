Norman Grotegut vom Kinder- und Jugendtheater Pulk Fiktion „Ich fühlte mich vom Schnee im Stich gelassen“

Grotegut In vielen kleinen Szenen und Fragen. Dabei geht es immer um Biografisches. Es geht immer um Veränderungen, die jemand erlebt hat, und andere, die sich dazu in Beziehung setzen: Und wie war das bei mir? Dazu gehört zum Beispiel auch der sich verändernde Blick über die Zeit hinweg auf ein und dieselbe Sache. Zeit und Erfahrungen schreiben sich in den Körper ein. Dann gibt es von meiner Partnerin Katharina initiiert auf der Bühne eine Tanzsequenz. In der Erlebniswelt ihres eigenen Ballettunterrichts wird der Blick frei auf Körper im Gestern und Heute und ganz unmittelbar in dem Moment im Theater zwischen Publikum und uns auf der Bühne zum Verhandlungsstoff. Es geht um Fettfeindlichkeit, vermeintliche Ideale, Wünsche und Erwartungen, deren Widersprüchlichkeit in uns selbst. Eine andere Episode handelt vom Berühmt-Werden. In kleinen Dialogen stellen wir fest, dass wir nicht berühmt geworden sind, obwohl wir Möglichkeiten gehabt haben. Dennoch stehen wir auf der Bühne und sind im Rampenlicht. Es geht in unserer Performance darum, Thesen anzusprechen, auf die unser Publikum gedanklich einsteigt und beginnt, sich innerlich Fragen zu stellen. Wir haben Szenen von großer Langsamkeit, aber auch Komisches. Wir lassen Konfetti-Schnee rieseln und trinken Tee.