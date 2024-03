Großes Ukraine-Festival am Düsseldorfer Schauspielhaus Theater in Zeiten des Krieges

So lange schon? Ja, so lange ist es schon her, dass Russland die Ukraine überfallen hat und einen brutalen Angriffskrieg gegen das Land führt: 777 Tage werden es am 11. April seit Beginn der Invasion am 24. Februar sein! „777 Tage“ heißt auch das Europäische Theaterfestival, das vom 11. bis 17. April im Düsseldorfer Schauspielhaus unter Leitung von Birgit Lengers über die Bühne gehen wird.