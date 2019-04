Festival in Düsseldorf : Fiktiva will Passanten zu Festivalbesuchern machen

(henl) Das multidisziplinäre Kunstfestival Fiktiva geht an diesem Wochenende in die dritte Runde. „In diesem Jahr ist Ursprung das Thema des Festivals“, sagt Festivalleiter Gabriel Rodriguez. An sieben verschiedenen Stationen bespielen Videokünstler, bildende Künstler, aber auch Tänzer, Musiker und Performer verschiedenste Räume.

Die Idee des Festivals ist, das ist Rodriguez wichtig, dass auch Passanten und spontane Gäste eingeladen sind, daran teilzunehmen.