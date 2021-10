Eröffnung „die digitale“ Düsseldorf : Ein Computer macht keine Witze

Auch wenn Technik grundsätzlich ernst ist, bietet digitale Kunst doch einiges an Humorpotenzial, wie hier bei den „hidden portraits“ von Volker Hermes. Foto: Bild: Volker Hermes

Düsseldorf Die ersten Veranstaltungen des Festivals „Die Digitale“ in Düsseldorf beginnen am Freitag. Nach den Einschränkungen der Pandemie soll es bei der sechsten Ausgabe des Festivals auch um das Verhältnis von Humor und Kunst gehen.

Durch die Corona-Pandemie ist einiges digitaler geworden: Meetings finden online statt, Besuche von Großeltern funktionieren über Videochat. Doch weil das alles für viele Menschen nicht leicht war und ist, haben die Veranstalter von „Die Digitale“ versucht, ein leichteres Oberthema für ihre diesjährige Ausgabe zu finden: Humor in der Kunst.

„Digital jokes“ ist der Titel der zentralen Ausstellung im Weltkunstzimmer, die am 22. Oktober eröffnet wird. Doch schon vorher, ab Freitag, 8. Oktober, gibt es zahlreiche Veranstaltungen, die sich auch abseits des Oberthemas damit befassen, was digitale Kultur eigentlich genau bedeutet.

Peter Witt, mit Werner Pillig Leiter des Festivals, sagt: „Auch Kunst, die sich mit der Digitalisierung auseinandersetzt, gehört dazu.“ Und so startet „Die Digitale“ nicht wie sonst mit der großen Vernissage, sondern mit zwei Musikveranstaltungen. Im Subsol in Flingern spielen Spacemob, während später am Abend im Golzheim Edis Ludwig und Nils Herzogenrath als Gras, die Wiener Techno-Pionierin Electric Indigo und der Düsseldorfer Musiker Lucas Croon den Eröffnungsabend gestalten.

Das Video „care more“ von Thomas H. Rawle ist Teil der Ausstellung „digital jokes“ im Weltkunstzimmer. Foto: Videostill: Thomas H. Rawle

Im Bereich Musik, bei dem man das Thema von digital zu elektronisch erweitert hat, findet mit dem Konzert „Digital Spirit“ in der Berger Kirche am Samstag, 16. Oktober, vermutlich ein weiterer Höhepunkt statt. Stefan Werni und Christian Jendreiko, Pioniere der elektronischen Musik, zeigen ihre synthetischen Klänge, später bietet in Markus Popp als Oval einer der einflussreichsten Künstler zeitgenössischer elektronischer Musik seine Sounds dar.

Zentraler Termin des Festivals ist jedoch die große Ausstellung „Digital Jokes“ im Weltkunstzimmer. „Corona war schon schlimm genug, deshalb fanden wir ein etwas lockereres Thema besser“, sagt auch Festivalleiter Witt. Denn was zunächst wie ein Widerspruch klingt, birgt viel Potenzial. „Technik ist ernst, Kunst ist ernst, ein Computer macht keine Witze“, so Witt.

Und trotzdem finden sich unter anderem Videoinstallationen, Prints und Animationen zum Spannungsverhältnis „Technik – Kunst – Humor“ in der Ausstellung. Was zunächst als Thema nach der Pandemie konzipiert wurde, verliert nun, da sie noch nicht durchgestanden ist, nicht an Bedeutung. „Wir alle brauchen das Lachen vielleicht jetzt noch mehr“, heißt es deshalb im Begleitheft.