“Die Räuber“ im Schauspielhaus Räuber auf der Suche nach Sinn

Von 2016 bis 2018 war der gebürtige Hamburger Regieassistent am Schauspielhaus, seitdem wohnt er in Düsseldorf. 2017 realisierte er mit André Kaczmarczyk die szenische Installation „Jeff Koons“ in der Sammlung Philara. Seine erste eigene Inszenierung am hiesigen Theater war „Peer Gynt“ für die Bürgerbühne, seine jüngste „Ödipus“ im Kleinen Haus. Dazwischen lagen Arbeiten fürs Schauspielhaus Wien, die Neuköllner Oper in Berlin und, erneut in Düsseldorf, „O Fortuna! You’ll never walk alone“ und „Reality Check – eine Verschwörungssimulation“.