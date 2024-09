Porträt Felix Krakau Der Mann, der Goethes „Faust“ weiterschrieb

Ein Praktikum am Schauspiel Frankfurt katapultierte ihn vom gemütlichen Detmold in die großstädtische Theaterwelt und verfestigte sein Ziel. Er studierte Theaterregie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, Kunsttheorie an der Zürcher Hochschule der Künste sowie als Gast Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin. Momentan absolviert der gebürtige Hamburger ein Postgraduiertenstudium an der Kunsthochschule für Medien Köln.