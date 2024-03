Neue Werke von Ulrich Erben in der Galerie Sies+Höke. Mehr als nur Schwarzweißmalerei

Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das sagt nicht nur der Kleine Prinz, sondern in der Bibel steht es ebenso, dass man nur mit dem Herzen gut sieht. Und Ulrich Erben, der bald 84-jährige Maler aus Düsseldorf, unterstreicht den schönen wahren Ausspruch mit seinen fabelhaften neuen Gemälden. Für die aktuelle Ausstellung bei Sies + Höke hat Erben einen Raum gewählt, in dem er die Extreme in zwölf Stationen zusammenbringt.