Auftritt in seiner Heimat Düsseldorf : Fans feiern Heino in der Tonhalle

Düsseldorf Schlagerbarde Heino hat seiner alten Heimat Düsseldorf einen Besuch abgestattet - unter anderem für ein Konzert in der Tonhalle. Im Anschluss gab es signierte Teddys und natürlich die neue CD.

Im Vorfeld gab es bereits einige Aufregung um das Konzert von Heino, Registrierungspflichtiger Inhalt: das zunächst als „Deutscher Liederabend“ beworben wurde. Jetzt heißt die gesamte Tournee „Heino goes Klassik“ und nach anderthalb Jahren Pause stand der Musik-Veteran mit 82 Jahren wieder auf der Bühne - am Freitag in seiner Düsseldorfer Heimat, in der Tonhalle.