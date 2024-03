Europäisches Theaterfestival in Düsseldorf Die Rollen ukrainischer Frauen im Krieg

Am 11. April sind es 777 Tage, seit Russland seine Militärinvasion in der Ukraine gestartet hat. Um ukrainischen und aus dem europäischen Exil stammenden Kulturschaffenden eine Plattform zu bieten, findet ab dem 11. April das interdisziplinäre Kulturfestival des Düsseldorfer Schauspielhauses statt. An sieben Tage lädt die Düsseldorfer Kultureinrichtung zu Inszenierungen, Konzerten, Animationen, Projektionen sowie zu Tanz und Film ein. Mehrere Bühnen sowie die Fassade des Hauses am Gustaf- Gründgens-Platz werden zur Spielstätte. Kuratiert wird das Festival von Birgit Lengers und Stas Zhyrkov.