Düsseldorf: Es blinkt und dröhnt im Kunstverein

Düsseldorf Der Japaner Ei Arakawa hat seine erste institutionelle Soloschau im Kunstverein. Doch er macht es den Besuchern nicht gerade leicht.

Es ist die erste institutionelle Soloschau des Japaners, der in Fukushima die ersten 20 Jahre seines Lebens verbrachte und die zweiten 20 in New York, wo er heute lebt und arbeitet. Zuletzt ist er hierzulande bei den Skulpturprojekten Münster 2017 aufgefallen. In saftige Wiesen hatte er seine LED-Tafeln gepflanzt, auf denen er Bezug zu historischen Gemälden nahm.