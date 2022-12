„Die Jungfrau von Orléans“ in Düsseldorf Liebe am Rande des Schlachtfelds

Weiß man, was Tschaikowsky an Jeanne d’Arc faszinierte? „In ihr sah er seine Heroine, er setzte sich stark mit ihr auseinander und identifizierte sich mit ihr. Er war ein hochsensibles, frühreifes Kind mit halb-französischer Erziehung“, erklärt die Regisseurin. „Bereits mit 14 Jahren widmete er ihr ein Gedicht.“ Später wurde aus ihm ein unglücklicher Mann, der seine Homosexualität nicht ausleben konnte. Ein Außenseiter, depressiv und verzweifelt. „Die Jungfrau von Orléans“ – 1881 in St. Petersburg uraufgeführt – habe etwas Testamentarisches an sich, sagt Elisabeth Stöppler. „Sie hat den Charakter eines Requiems, man hat das Gefühl, als gäbe der Komponist damit auch seinem eigenen Schmerz eine Bühne.“